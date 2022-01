Exploitation pétrolière et gazière: Le Sénégal a encore des défis à relever

Pour maximiser les ressources tirées de l’exploitation du pétrole et du gaz, aussi bien pour l’État que pour le secteur privé, à travers le contenu local, le Sénégal devra se renforcer de manière significative sur le plan des ressources humaines

En effet, bien que la sous-traitance soit courante dans cette industrie mondialisée, Petrosen, le ministère du Pétrole et des Énergies, les différents comités opérationnels et les entreprises privées sénégalaises qui intégreront la chaine de valeur pétrolière, devront développer l’expertise nationale ou rapatrier celle qui existe déjà à l’étranger, au vu de l’imminence de la production et de la poursuite des efforts d’exploitation qui pourraient aboutir sur de nouvelles découvertes commerciales et donc, de nouveaux projets. Cette expertise sénégalaise à l’étranger doit être recensée, suivie et démarchée de manière active, aussi bien par l’État que par les entreprises privées, qui contribueront à développer le contenu local

L’offre publique et privée de formation pourrait aider à relever le défi des ressources humaines, à travers la mutualisation des moyens pédagogiques et matériels, le partenariat avec les universités et instituts réputés dans l’industrie pétrolière, des appels aux dons faits aux grandes entreprises sénégalaises bénéficiant du contenu local et en formant dans des spécialisations complémentaires de celles proposées par l’INPG (Institut national du pétrole et du gaz)

L’adoption d’appels d’offres pour l’attribution des blocs et l’adhésion du Sénégal à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), constituent des avancées notables. Cependant, des mesures garantissant la transparence à tous les niveaux, bannissant les conflits d’intérêts et garantissant le fonctionnement indépendant de la justice qui devra trancher les litiges de tous ordres, sont plus que jamais nécessaires afin d’assainir le climat politique et médiatique autour de ces ressources naturelles nationales. Le défi de la gouvernance et de la transparence est à aborder en articulation avec une amélioration continue de l’environnement institutionnel et règlementaire

Vu la position géographique de l’Afrique de l’Ouest et la qualité de son pétrole brut, qui dépasse nettement la qualité du WTI ou le Brent. Ces deux hydrocarbures sont physiquement terminés. Aujourd’hui, la cotation est en train d’être faite sur ce pétrole. Si, aujourd’hui, tous les pays africains devaient se constituer comme un seul producteur, en termes de réserve, et peut-être même en termes de production plus tard, ils peuvent défier les grandes puissances pétrolières mondiales, notamment la Russie, les Etats-Unis et l’Arabie saoudite. Il suffit justement que les États africains se considèrent comme étant un seul producteur

Mais aussi, il ne faut pas se faire d’illusions. Quand on dit qu’un pays produit 100 mille barils par jour, les financiers ont tendance à vouloir déterminer la croissance d’un pays à partir de cette production. Alors qu’il y a le partage de la rente. Il faut donc voir ce qui revient à nos États et là, il faut être très vigilants. Il faut renforcer les capacités. Il faut que les nationaux du Sénégal, du Niger et des autres pays, soient sur le terrain et que ce soit eux qui veillent à ce que nos pays ne soient pas trompés.



Dans le cadre des hydrocarbures, la triche est très importante. Il faut ce renforcement des capacités et voir l’impact des hydrocarbures sur l’économie. Il faudrait que nous puissions faire en sorte que les recettes pétrolières puissent permettre à nos pays de se développer, d'accroître les autres secteurs, notamment le secteur primaire, de façon qu’il soit le moteur de l’économie. Le secteur du pétrole doit être un catalyseur

