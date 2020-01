Exploitation sexuelle et trafic de drogue : 29 Africains dont 7 Sénégalais arrêtés en Italie 29 Africains dont 7 Sénégalais et des italiens, ont été arrêtés à Rggio de Calabre, dans le sud de l’Italie pour courtage, exploitation illicite de main-d'œuvre contre des travailleurs agricoles africains, facilitation, exploitation de la prostitution de femmes africaines, possession et trafic de drogue de type marijuana, entre autres. Ce, après une enquête de 6 mois, suite à une plainte d'un ouvrier agricole sénégalais contre un des chefs de gang Ghanéen, rapporte L’Observateur.

