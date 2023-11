Explosion d’une bonbonne de gaz à Kébémer : Cinq membres d’une famille blessés

L’explosion d’une bonbonne de gaz, survenue avant-hier mercredi, vers dix -neuf heures dans le domicile d’un directeur d’école au quartier Diamaguène dans la commune de Kébémer, a entraîné cinq blessés dont deux enfants âgés de trois et quatre ans, informe iGFM.



Joint par téléphone, le chef de famille, Modou Makhtar Dièye, par ailleurs, directeur de l’école élémentaire de Ndièye Séfour, informe que ses deux enfants victimes de brûlures, sont en soins intensifs, au service de la pédiatrie de l’hôpital régional de Thiès, tandis que les trois autres dames sont internées à l’hôpital Saint Jean de Dieu à Thiès.



L’explosion de bonbonnes de gaz devient de plus en plus fréquente au Sénégal.



Pour rappel, le 15 septembre 2023 à Derklé, un quartier de Dakar, une explosion d'une bonbonne de gaz avait occasionné huit décès. Un drame qui avait plongé tout le pays dans la consternation.