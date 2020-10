Explosion d'une pirogue en mer: Le Président Macky Sall promet de soutenir les familles des victimes Les départs en masse des pirogues vers l’Europe ont repris de façon inquiétante. Mais toutes les embarcations n’arrivent pas à bon port et cette semaine, la nouvelle de l’explosion de l’une d’elles en pleine mer, faisant plusieurs dizaines de victimes et de disparus, a ému plus d’un.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 06:35 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall, s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet, à travers un message sur les réseaux sociaux.



« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes. Un drame qui a causé la perte de plus d’une dizaine de jeunes », dira-t-il, avant de promettre aux familles des victimes une assistance du gouvernement :



« En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom de la Nation et au mien propre, mes condoléances émues aux familles éplorées. Toutes les dispositions seront prises par le Gouvernement pour les aider à surmonter cette dure épreuve. Paix à leur âme. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos