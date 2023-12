Explosion en Guinée: Des secouristes sénégalais déjà à Conakry

Dans la nuit du 17 au 18 décembre, la capitale guinéenne Conakry a été défigurée par une gigantesque explosion d’une rare violence. En effet, un incendie s’est déclaré au niveau du dépôt principal d’hydrocarbures de la Société nationale de pétrole (Sgp) situé au quartier populaire de Kaloum. Au moins quatorze personnes ont été tuées et 190 blessées dans l’incendie. Quelques heures après l’incendie, le président Macky Sall a saisi le ministre des Forces armées, Me Oumar Youm, pour l’envoi immédiat d’une équipe de sapeurs-pompiers pour secourir la case du voisin guinéen qui brûle. Aussitôt informé, le Chef d’Etat-major général des Armées (Cemga), le Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé a fait déployer une équipe médicale et de secours composée de sapeurs-pompiers et de médecins militaires.



En moins de 24 heures, renseigne « Le Témoin » quotidien, les secouristes sénégalais sont arrivés à Conakry à bord d’un avion militaire qui a déchiré le ciel comme une fusée. Dès sa descente à l’aéroport de Conakry hier, lundi 18 décembre vers 17 heures, la mission de secours dirigée par le médecin-colonel Séga Dembelé s’est immédiatement déployée sur les lieux du drame.



Selon le correspondant particulier du journal « Le Témoin » en Guinée, les secouristes du président Macky Sall sont les premiers étrangers sur les lieux. Inutile de dire que le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a été très touché par le déploiement rapide des pompiers et médecins sénégalais au chevet de la Guinée.



LeTémoin