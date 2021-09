Expo Universelle de Dubaï 2020 : Mme Diatta , le Ministre du Commerce et des PME en visite préparatoire au pavillon Sénégal. Mme Assome Aminata Diatta , Ministre du Commerce et des PME, s’est rendue à Dubaï pour les besoins de l’exposition universelle Dubaï 2020 qui se tiendra du 1er Octobre au 31 Mars 2021.

Sur le site qui abritera l’expo Universelle Dubai 2020, Mme Assome DIATTA s’est dite satisfaite de l’état d’avancement des préparatifs, informe un communiqué signé son ministère..



Selon le Commissaire Général du Sénégal à l’expo, Dr Malick Diop, tout est fin prêt pour accueillir les 30 millions de visiteurs attendus à cet occasion.



Le Ministre du Commerce et des PME a tenu à s’enquérir de l’emplacement du pavillon Sénégal qui, selon lui est bien placé, ce qui favorisera une bonne fréquentation des visiteurs et partenaires.



Situé à quelques mètres du centre névralgique Al Wasl Plaza, le pavillon du Sénégal brillera par la diversité de ses exposants issus de tous les secteurs d’activités.



A cet effet Mme Assome Aminata Diatta a conclu en ces termes :

" C’est une belle occasion pour le Sénégal qui, durant 6 mois pourra montrer ce qu’il a de meilleur et nouer de nouveaux partenariats. Ce qui permettra de construire un nouveau Sénégal, le Sénégal de demain, conformément à la vision du Président de la République Son Excellence Macky SALL", nous dit le communiqué du Ministère du commerce et des PME













