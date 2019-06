Exportation de farine de poisson : Greenpeace dénonce cette pratique Greenpeace a échangé aujourd’hui, sur la transformation des poissons en farine et huile. D’après cette institution, les usines de fabrication d’huile et de farine de poissons privent actuellement les populations nécessiteuses de se nourrir correctement de ces espèces ciblées.



Avant les usines qui fabrications de ces farines, constate-t-on, se ravitailler auprès des industries d’exportation et autres pour récupérer les restes de poissons. Maintenant, elles changent de procédé, en achetant le poisson auprès des pêcheurs ou mareyeurs pour les transformer directement en farine.



Devant ce fait, les transformatrices locales peinent maintenant à disposer de poissons pour ravitailler le marché local. Et, ces activistes ont demandé à travers les ondes de Sud Fm, aux autorités d’arrêter cette forme de transformation, destinée à l’exportation de ces farines vers l’extérieur. Suite à cela, ils promettent de rencontrer les partenaires pour changer la donne et demandent aux autorités administratives d’aider à arrêter ces pratiques.



Leral



