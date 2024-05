Exportations de marchandises du G20 : Un rebond de 1.9% enregistré au premier trimestre 2024

Selon un communiqué de presse, par rapport au T4 2023, les exportations ont augmenté de 1.9%, stimulées par la forte croissance des exportations en Chine, tandis que les importations ont reculé de 0.2%, reflétant en partie la baisse des prix de l'énergie. Selon des estimations préliminaires, le commerce de services du G20 a poursuivi sa croissance au T1 2024. Les exportations et importations estimées du G20 ont augmenté respectivement de 2.2% et 3.5% au T1 2024, reflétant en partie l’augmentation des voyages internationaux.



La même source renseigne que les exportations de marchandises ont augmenté de 1.4% au T1 2024 aux États-Unis, portées par la hausse des ventes de biens de consommation et de produits agricoles, tandis que les exportations ont diminué de 0.6% au Canada. Les biens d'équipement, et en particulier les ordinateurs et les semi-conducteurs, ont été les principaux contributeurs à la croissance des importations aux États-Unis et au Canada.



Les exportations ont augmenté de 0.9% dans l'Union européenne, principalement en raison de ventes plus fortes de produits chimiques en France et en Allemagne, tandis que les importations ont diminué, quoique moins fortement que le trimestre précédent, en raison de la réduction des achats d'énergie. Au Royaume-Uni, les exportations et importations ont reculé, en raison de la baisse des échanges de machines et de matériel de transport. Les exportations de marchandises ont fortement augmenté en Asie de l'Est, l'acier et les machines alimentant la croissance des exportations en Chine (+6.6%) et les semi-conducteurs et ordinateurs alimentant les exportations coréennes.



A l'inverse, la faiblesse des ventes d'automobiles a pesé sur la croissance des exportations au Japon (-2.1%). La baisse des ventes de matières premières a eu un impact négatif sur les exportations de l'Australie (-2.1%), de l'Indonésie (-0.9%) et du Brésil (-3.5%).



Les exportations de services ont augmenté de 1.6% au T1 2024 aux États-Unis, en raison d’une hausse des recettes provenant des voyages et des services financiers, tandis que les importations ont fortement augmenté (+4.1%), tirées par les voyages, les transports et les services financiers.



Au Canada, les exportations de services sont restées stables tandis que les importations ont augmenté de 1.3%. En raison d’une baisse des recettes provenant des services financiers et autres services aux entreprises, les exportations allemandes ont légèrement reculé, tandis que les importations ont augmenté de 1.4%, reflétant principalement une hausse des dépenses de voyage.



En France, l'augmentation des recettes provenant des transports et voyages a stimulé les exportations, tandis que les fortes dépenses de voyage ont également stimulé les importations. Le Royaume-Uni a enregistré une solide croissance des exportations, tirée par la hausse des ventes de services de voyage et de transport, tandis que les importations ont augmenté de 1.7%, en raison d’importantes dépenses dans les transports et autres services aux entreprises.



Au Japon, les exportations de services ont chuté (-8.3%), reflétant une baisse marquée des revenus provenant des produits de propriété intellectuelle et des autres services aux entreprises, tandis que les importations ont augmenté de 1.5%. En Inde, les exportations et importations de services ont augmenté de 2.4% et 6.6% respectivement.



En Chine, le commerce des services a bondi, la forte hausse des dépenses de voyage a stimulé les importations (+6.3%) et la hausse des revenus dans toutes les catégories de services a engendré une augmentation des exportations (+9.9%).



Adou Faye

Après avoir diminué en 2023, les exportations de marchandises du G20 en valeur, mesurées en dollars courants des États-Unis, ont rebondi au T1 2024.Source : https://www.lejecos.com/Exportations-de-marchandis...