Exportations du Sénégal: Augmentation de 22,4% au premier trimestre 2020

Mercredi 29 Juillet 2020

Ce relèvement est essentiellement dû à celui des expéditions de produits arachidiers (85,4 milliards de FCFA contre 38,2 milliards de FCFA au trimestre précédent), de produits pétroliers (+24,2%), d’engrais minéraux (7,2 milliards de FCFA contre 2,1 milliards de FCFA au trimestre précédent) et de produits halieutiques (+4,7%) », renseigne l’Ansd. Cependant, la baisse des ventes à l’extérieur de titane et zircon (-21,6%) a atténué cette tendance à la hausse.



Comparées au premier trimestre 2019, les exportations ont connu un relèvement de 6,4%. Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l’or industriel (87,2 milliards de FCFA), les produits halieutiques (86,8 milliards de FCFA), les produits arachidiers (85,4 milliards de FCFA), les produits pétroliers (42,6 milliards de FCFA), et l’acide phosphorique (41,2 milliards de FCFA). Les principaux pays clients du Sénégal sont la République Populaire de Chine (15,3%), la Suisse (13,2%), le Mali (9,4%), l’Inde (7,3%) et la Côte d’Ivoire (6,0%).



Sur la même période, l’Ansd note que les importations du Sénégal sont ressorties à 1122,6 milliards de FCFA contre 1132,9 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit une baisse de 0,9%. Cette contraction est imputable au repli des achats à l’extérieur de sucres et produits sucrés (-62,8%), de boissons et tabacs (-33,4%), de produits laitiers, fruits et légumes (-32,5%) et de matériels de transport et pièces détachées (-10,0%). Toutefois, l’augmentation des importations de produits pétroliers (+33,6%) a atténué cette tendance baissière.



Comparées au premier trimestre 2019, les importations ont connu une augmentation de 16,3%. Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers (232,2 milliards de FCFA), les machines et appareils (172,6 milliards de FCFA), les matériels de transport et pièces détachées (99,7 milliards de FCFA) et les produits céréaliers (98,6 milliards de FCFA). Les principaux pays fournisseurs du Sénégal sont la France (18,8%), le Nigéria (10,4%), la Chine (10,0%), la Belgique (4,5%) et les Pays-Bas (4,5%).

Adou FAYE





