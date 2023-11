Exportations du Sénégal : Le secteur extractif représente 32,5% selon le ministre Oumar Sarr

Face aux députés, Oumar Sarr est revenu sur la place du secteur extractif. Selon M. Sarr, le secteur extractif représente 32,5 % des exportations du Sénégal, ce qui fait du Sénégal un pays riche en ressources naturelles, selon les critères du Fmi qui définit ainsi un pays quand le secteur extractif dépasse 25 % de ses exportations.



Il a également souligné que le secteur des mines et de la géologie continue de jouer un rôle essentiel dans la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’atteinte de l'objectif d'émergence du pays. Il a relevé une augmentation significative des recettes fiscales provenant du secteur minier.



«À fin septembre 2023, les contributions aux recettes fiscales s’élevaient à 144.737.000.000 FCFA et pourraient atteindre 150.000.000. 000 FCFA, d’ici la fin de l’année, comparées à 2021, elles sont chiffrées à 131.000.000.000 FCFA et à 118 000 000 000 FCFA en 2020 », a révélé Oumar Sarr.



De manière générale, Oumar Sarr a indiqué que le secteur des mines et de la géologie, véritable pourvoyeur d'emplois des jeunes et des femmes, est un levier économique sur lequel le pays peut compter, en ce sens qu'il contribue, à travers ses recettes, à la croissance économique nationale.



Sur le plan institutionnel, le Ministre a également annoncé la mise en place prochaine du Comptoir national de commercialisation de l'or en 2024.



À propos du budget du secteur minier, le Ministre a souligné son importance en se basant, notamment, sur son augmentation régulière au fil des années. Il a précisé que le budget de ce ministère était d'environ 2.099.000.000 FCFA en 2018, alors qu'il atteint 8.742.702.157 FCFA en 2024, marquant une augmentation significative en 5 ans. Néanmoins, il a souligné, que malgré cette augmentation, le budget demeure insuffisant, compte tenu de la forte intensité en capital humain du département.



Par ailleurs, concernant le chiffre d'affaires, une évolution significative a été notée au cours des trois dernières années, selon Monsieur le Ministre, en passant de 630.000.000.000 FCFA en 2020 à 922.000. 000.000 FCFA en 2022, pour 59 dépasser mille milliards (1.000.000.000.000) de FCFA en 2023. En conséquence, il a indiqué qu'en affectant 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes aux collectivités territoriales, cette somme pourrait atteindre près de quatre milliards (4.000.000.000) de FCFA en 2023. De plus, il notera que le secteur minier contribue de manière significative à la richesse nationale, représentant environ 5 % du Pib.

