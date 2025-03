Exportations du Sénégal : Un recul de 5,3% enregistré en janvier 2025

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information, ce résultat est expliqué par la baisse des expéditions d’or non monétaire (36,3 milliards de FCFA en janvier 2025 contre 72,6 milliards de FCFA en décembre 2024), d’huiles brutes de pétrole (36,2 milliards de FCFA contre 65,9 milliards de FCFA), de poissons frais de mer (13,7 milliards de FCFA contre 23,6 milliards de FCFA) et d’acide phosphorique (18,6 milliards de FCFA contre 28,1 milliards de FCFA).



Toutefois, précise l’Ansd, la hausse des expéditions de produits pétroliers (101,1 milliards de FCFA en janvier 2024 contre 78,8 milliards de FCFA le mois précédent), d'engrais minéraux et chimiques (15,3 milliards FCFA contre 0,4 milliards de FCFA) a limité l’ampleur de cette baisse. Comparées au mois de janvier 2024, les exportations totales du Sénégal progressent de 33,1 %.



Les principaux produits exportés, au cours du mois de janvier 2025, sont les produits pétroliers (101,1 milliards de FCFA), l'or non monétaire (36,3 milliards de FCFA), l’huile brute de pétrole (36,2 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (18,6 milliards de FCFA).

Les principaux clients du Sénégal ont été le Mali (30,2%), les Etats-Unis d’Amérique (15,4%), la Mauritanie (9,1%), l'Inde (5,4%) et la Suisse (5,1%).



Adou Faye

Au mois de janvier 2025, les exportations du Sénégal s'établissent à 382,9 milliards de FCFA contre 404,3 milliards de FCFA le mois précédent, soit un recul de 5,3%.