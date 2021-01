Exportations du Sénégal : Une hausse de 18,5% enregistrée en novembre 2020

Selon la Dpee, cette situation traduit, essentiellement, le renforcement de la valeur des exportations de produits alimentaires (+22,0 milliards), d’or brut (+6,9 milliards), d’«engrais minéraux et chimiques » (+4,1 milliards) et de zircon (+2,1 milliards). La hausse des exportations de produits alimentaires est, en partie, tirée par les produits arachidiers (+13,7 milliards), halieutiques (+4,7 milliards) et les « préparations de soupes, potages et bouillons » (+3,4 milliards). En revanche, les ventes à l’extérieur d’acide phosphorique et de titane se sont, respectivement, contractées de 7,5 milliards et 2,4 milliards, en rythme mensuel.



Sur un an, les exportations de biens se sont confortées de 28,0% (+35,8 milliards), en novembre 2020, reflétant, principalement, la progression des ventes à l’étranger d’or brut (+19,2 milliards), de produits alimentaires (+13,1 milliards), d’« engrais minéraux et chimiques » (+4,3 milliards) et de ciment (+1,7 milliard).



S’agissant des produits alimentaires, la bonne tenue des exportations est, principalement, liée à la progression des ventes de produits arachidiers (+13,8 milliards) et de « préparation de soupes, potages et bouillons » (+1,7 milliard).



Cependant, les ventes à l’étranger de produits pétroliers (-8,2 milliards), d’acide phosphorique (-5,2 milliards), de titane (-1,6 milliard) et de ciment (- 0,9 milliard) se sont repliées, sur la période.

