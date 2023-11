Exposition des enfants à du contenu inapproprié sur internet : 3 893 signalements reçus du Sénégal en 2022

« À titre d’exemple, 3 893 signalements ont été reçus du Sénégal en 2022, selon un rapport de l’organisme américain NCMEC (Centre national pour les enfants disparus et exploités), qui reçoit régulièrement des signalements sur le partage et la diffusion de contenus d’abus sexuels d’enfants en ligne appelés «Cybertips».



Ce qui constitue une hausse de 141 signalements par rapport à 2021, démontrant que le phénomène est en progression », précise Benoît Grunemwald. Il ne manque pas de rappeler qu’aussi divertissant que cela puisse être, les réseaux sociaux sont des espaces où les interactions peuvent être émotionnellement fortes.



« Les bénéfices et les risques se côtoient, sous la forme d’interactions avec des inconnus, peu modérées. Pour des enfants, les publications comme les commentaires peuvent être difficiles à appréhender », souligne l’expert en cybersécurité.



Benoît Grunemwald ajoute, dans le même ordre d’idées, que la consultation des différentes plateformes doit être soumise à l’approbation des représentants légaux.



« Le contenu doit être adapté à l’âge et la maturité de l’enfant. Notre conseil : limitez le temps d’écran et discutez du contenu visionné. En partageant avec l’enfant, le contact se noue et la confiance s’établit, elle est nécessaire pour que l’enfant puisse alerter en cas de contenu inapproprié. D’autre part, les adultes transmettent aux enfants le comportement adéquat, quelle que soit la plateforme », poursuit Benoît Grunemwald.



Selon lui, il est conseillé d’apprendre à ses enfants la «netiquette», qui peut se résumer à 5 règles essentielles : « 1-Appliquez les mêmes normes de comportement en ligne que celles que vous suivez dans la vie réelle. 2- Respectez votre vie privée et celle des autres. 3- Pardonnez leurs erreurs ou ignorances à vos interlocuteurs. 4- Bannissez les discours haineux. 5- Ne diffusez pas ou ne relayez pas les fake news/trolls ».