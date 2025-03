Expulsion de la Cité Fayçal : Alioune Tine met en garde contre la remise en cause des droits acquis

Alioune Tine a réagi suite à la décision de la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) d’expulser 52 familles de hauts fonctionnaires retraités de la cité Fayçal. « Certains résidents de la Cité Fayçal m’ont saisi pour exprimer leur sidération face à cette injonction de quitter les lieux en août, une décision qui ne repose pas sur une base légale », a-t-il écrit.



Selon lui, il est important que la notion de continuité de l'État ait du sens. « Ce n'est pas la première fois que des hauts fonctionnaires de l'État bénéficient d’un tel avantage, cela existait déjà sous le régime de Senghor », a-t-il souligné.



"Il faut dans la récupération des biens immobiliers de l'état de faire preuve de discernement, et surtout dans le cas de la Cité Fayçal. Il ne faut pas revenir sur les droits acquis", a t-il conclu.



