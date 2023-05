Expulsion inhumaine et dégradante de Sénégalais d’Allemagne : L’honorable député Guy Marius interpelle l’Etat Je vous informe que j'ai interpellé le gouvernement de Macky Sall, avec en question orale au Gouvernement, pour Objet : Allemagne, l'expulsion inhumaine et dégradante de Sénégalais vers le Sénégal.



Guy Marius Sagna, Député de la XIVe législature

Madame le ministre, nous avons appris par voie de presse, que 13 Sénégalais ont été expulsés d'Allemagne vers le Sénégal. Madame le ministre combien de Sénégalais ont été expulsés et quelles en sont les raisons ?



Nos concitoyens sénégalais étaient menottés durant le vol et ont été escortés par des dizaines de policiers allemands, à raison de quatre policiers par Sénégalais, deux devant et deux derrière. Madame le ministre, comment le gouvernement du Sénégal peut-il accepter ce traitement inhumain et dégradant de la diaspora sénégalaise par un autre Etat ?



Madame le ministre, l'État du Sénégal à travers l'ambassade du Sénégal à Berlin, a-t-il délivré des sauf-conduits aux personnes rapatriées, sans les en informer au préalable ?









