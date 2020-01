Extorsion de fonds : Cheikh Gadiaga placé sous mandat de dépôt

Cheikh Gadiaga vient d’être placé sous mandat de dépôt, ce mardi 7 janvier, par le doyen des juges après plusieurs retours de parquet, informe Libération online.



Ce, à la suite d’une plainte de la femme d’affaires Moumy Kébé qui l’accuse d’extorsion de fonds, de publication de données personnelles etc.



C’est la troisième fois que Cheikh Gadiaga est écroué par le juge du premier cabinet presque pour les mêmes faits.



La première fois, rapporte Libération, il avait empoché 50 millions de Fcfa à Cheikh Amar prétendant les remettre à Mimi Touré qui aurait des problèmes avant de mettre l’argent dans sa poche.



Jugé et condamné, il avait récidivé encore en tentant de faire chanter des autorités comme le ministre Amadou Ba, les colonels des Douanes Lamine Sarr et Issa Niang, Papa Mael Diop de l’Ads etc.

