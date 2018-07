Extorsion de fonds : Quatre ASP dans de sales draps

Quatre agents de sécurité de proximité (ASP) mis à la disposition de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) ont été déférés au parquet depuis vendredi dernier.



Libération qui donne l’information, indique qu’ils ont été arrêtés par la Brigade de gendarmerie de la Foire pour extorsion de fonds. Les mis en cause faisaient le tour des hôtels et auberges sis au littoral pour soutirer de l’argent aux gérants. Des faits très graves pour lesquelles le Procureur de la République a décidé d’ouvrir une information judiciaire.