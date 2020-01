Extorsion de fonds, chantage et injures publiques : Cheikh Gadiaga encore arrêté

Et de trois pour Cheikh Mbacké Gadiaga. Le célèbre jet-setteur a été arrêté encore par les éléments de la Division des investigations criminelles ( DIC). Comme ses deux précédentes arrestations, il a tenté d'extorquer des fonds à Moumy Kébé Mbacké, fille de feu Ndiouga Kébé. Cheikh Gadiaga est également poursuivi pour chantage, injures publiques et menace de mort. Il a été déféré au parquet avant-hier et risque le mandat de dépôt, renseignent L’AS et l’Observateur.



Pour mémoire, Cheikh Gadiaga avait été condamné en 2015 à 5 ans dont 2 ans de prison ferme pour avoir tenté de soutirer 30 millions de F CFA à l’homme d’affaire Cheikh Amar, en complicité avec Seynabou Diallo dit « Nabou Osé» qui se faisait passer pour Mimi Touré alors Premier ministre.



Elargi de prison à la faveur d’une grâce présidentielle, Cheikh Gadiaga avait monté un autre coup tordu en 2017 avec Moïse Rampino contre plusieurs personnalités dont des ministres et des directeurs généraux de sociétés. Ils avaient été condamnés à 6 mois de prison ferme et une amende de cinq (5) millions de FCfa à payer à titre de dommages.

