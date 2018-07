Extorsion de fonds et chantage :Gadiaga, Rampino et Gaston renvoyés devant le juge correctionnel

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire de chantage et d’extorsion de fonds dans laquelle sont mis en cause Cheikh Gadiaga, Moïse Rampino et Gaston Mbengue. Le doyen des juges a bouclé le dossier et renvoyé les susnommés devant le tribunal correctionnel, pour y être jugés.



Selon Libération qui donne l’information, le magistrat-instructeur a suivi à la lettre le parquet dans son réquisitoire définitif en date du 25 juin dernier. En prison depuis le 28 décembre 2017, le jet-setteur Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino sont inculpés des délits d’association de malfaiteurs, chantage, extorsion de fonds, diffamation et injures publiques par l'utilisation d'un système informatique.



L’ancien promoteur de lutte, Gaston Mbengue poursuivi pour complicité, avait aussi été inculpé avant d'être mis en liberté. Pour rappel, Gadiaga et Rampino sont accusés d’avoir mis en place un site d’informations pour s’attaquer à des pontes de la République, (ministres, directeurs des impôts et domaines, colonels des douanes), dans le but de les faire chanter.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook