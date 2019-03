Extradition de Pujari: l'Inde s'impatiente et dépêche un officier supérieur à Dakar

Les autorités indiennes sont décidés à faire extradés Ravi Pujari, surnommé le bourreau des stars bolywoodiennes, arrêté au Sénégal après 15 ans de cavale.



Selon "Libération", elles ont fait parvenir à Dakar via une valise diplomatique, tout un dossier comportant des empreintes et la biométrie du «gangster » pour le confondre.



Mieux, elles comptent dépêcher très rapidement un officier supérieur du ministère de l’Intérieur indien, pour poursuivre la procédure d’extradition en débats devant la chambre d’accusation.



Le mis en cause s’est attaché les services de ténors du barreau sénégalais pour contester son extradition, au motif qu’il n’y a pas d’accord dans ce sens entre le Sénégal et l’Inde.



Les autorités indiennes invoquent la convention de l’ONU relative au crime organisé, pour obtenir que les autorités sénégalaises leur livrent ce membre de la mafia indienne.





