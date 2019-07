Extrait nuitamment du Commissariat central: Comment Adama Gaye a échappé à sa « déportation »

Après 24 heures de garde-à-vue, le journaliste-politologue Adama Gaye a été déféré hier le au Parquet pour les délits d’offense au chef de l’Etat et diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs, entre autres.



Après plusieurs heures d’attente dans la cave du Palais sans être entendu par le procureur de la République, Adama Gaye avait fait l’objet d’un retour de Parquet vers 18 heures.



Il n’était pas au bout de ses peines, cependant, puisqu'au moment où il s’apprêtait à passer la nuit dans les locaux du Commissariat central de police, notre confrère a été extrait nuitamment du violon pour reprendre le chemin du Palais de justice de Dakar, où il devait être entendu et placé sous mandat de dépôt à l’insu de son avocat.



Alerté on ne sait comment de ce coup de théâtre, son avocat, Me Cheikh Koureychi Bâ, a filé ventre à terre chez le doyen des juges, pour s’opposer à cette audience qu’il qualifie de « déportation ».



Et surtout à des heures illégales. Finalement, le juge d’instruction a accédé à la demande de l’avocat, pour ensuite faire retourner Adama Gaye au Commissariat central de Dakar. Ainsi, une audience est prévue aujourd’hui à 13 heures entre Adama Gaye et le doyen des juges, auddience qui risque d’aboutir à un billet d’écrou pour le courageux journaliste-consultant.











