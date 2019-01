FC Barcelone B- Moussa Wagué s’excuse et s’explique après son expulsion

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 12:14

Le jeune latéral sénégalais, Moussa Wagué, a été victime de chants racistes ce week-end lors de la rencontre qui opposait le FC Barcelone B au SD Ejea.



Expulsé pour un geste d’humeur envers un supporter, Wagué s’excuse sur son compte instagram : «Je présente mes excuses. Mais je tiens aussi à signaler que mon geste vient après avoir fait l’objet d’insultes répétées et des chants racistes qui ne doivent jamais être tolérés dans un terrain de foot.»















wiwsport

