FC Barcelone: Énorme rebondissement dans l’affaire Neymar Entre Neymar et le FC Barcelone, c’est une histoire sans fin. Les deux parties sont encore empêtrées dans une belle impasse et ce n’est pas au sujet d’un transfert. En effet, la star auriverde réclamerait toujours à son ancien employeur une prime de 26 M€ qui remonte du temps de son passage en Catalogne. Une situation qui devait se terminer devant les tribunaux, mais une issue pourrait être trouvée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

En effet, opposé à son ancien club à cause de ce litige financier, le Brésilien s’est envolé depuis jeudi vers Barcelone. Toutefois, il ne s’est pas présenté devant la cour ce matin. La raison ?



Les parties prenantes auraient mis de l’eau dans leur vin et un accord à l’amiable serait à l’étude. L’audience a été encore une fois reportée afin de trouver une issue favorable à ce dossier selon ESPN. Symbole de l’apaisement des tensions ?





