FELWINE SARR, BORIS DIOP ET NAFISSATOU DIA CONDAMNÉS PAR LA COUR D’APPEL

Felwine Sarr, Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia, qui s’étaient associés pour racheter la librairie Athena, ont été condamnés par la Cour d’Appel dans le cadre du procès qui les opposait à Lina Husseini, l’ancienne propriétaire. Les avocats des trois célèbres écrivains sénégalais ont, dans la foulée, introduit un pourvoi en cassation pour contester ladite décision judiciaire.



Lina Husseini, qui avait créé la librairie Athena en 2006, l’avait ensuite mise en vente en 2013 avant de trouver un accord avec le trio d’écrivains qui l’avait reprise tout en créant une maison d’édition panafricaine, Jimsaan. Un an plus tard, l’ex propriétaire engageait un procès contre Sarr, Diop et Dia, les accusant de n’avoir pas respecté leurs engagements.





Emedia

