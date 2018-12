FESFOP Louga 2018: Le Comité d’organisation annonce des innovations Le Festival International de Folklore et de Percussions (FESFOP) dans la capitale du Ndiambour, 18 édition est prévue du 14 décembre 2018 au 3 Janvier 2019. Pour ce grand rendez-vous culturel du cette année, les organisateurs annoncent des innovations et la délocalisation au stade Djiby Diouf Ex Watel. Le Président du Comité d’organisation Babacar Sarr, affiche sa volonté d’intégrer les trois communes pour la décentralisation Guéoul , Mouril Mboyéne et la commune de Syer. Une projection cinématographique est aussi prévue par la direction de la cinématographie. Le thème de cette édition est «Diversité Culturelle, Coopération, Développement durable.»



