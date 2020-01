Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici FETE DU NOUVEL AN: SERIGNE MBOUP OFFRE 5000 CADEAUX AUX ENFANTS DE KAOLACK Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 11:13 | | 0 commentaire(s)| Le complexe "Cœur de ville" de Kaolack renoué avec les grands moments festifs à l’occasion du nouvel an, célébré avec faste avec les membres du mouvement ‘’ And Defar Kaolack ‘’. Ces derniers qui ont offert des milliers de cadeaux aux enfants ont enterré 2019, par un feu d’artifice digne des grandes capitales.



L’esplanade Salif Ba, du nom de l’ancien ministre de l’urbanisme sous Me Wade, sis au complexe ‘’Cœur de ville ‘’ de Kaolack, a refusé du monde ce mardi à l’occasion de la traditionnelle fête du nouvel an. Ils étaient des milliers d’enfants venus de Kaolack et des communes du département éponyme à venir répondre à l’invitation du mouvement ‘’ And Defar Kaolack ‘’ de l’homme d’affaires Serigne Mboup qui compte briguer la commune de Kaolack.



L’événement communément appelé ‘"Noël du Saloum" avait cette année une connotation particulière avec la candidature annoncée du président de la principale chambre consulaire pour le contrôle du conseil municipal de la capitale du Saloum. Le ton est donné dès la fin de l’après midi avec des milliers d’enfants accompagnés qui ont pris d’assaut les travées de l’esplanade et les stands dressés à cette occasion.



«Cette manifestation que nous organisons traditionnellement revêt cette année une nouvelle dimension dans la mesure où de 1000 cadeaux offerts on est passé à 5000 en vue de l’élargir davantage. Certes les cadeaux peuvent paraître modestes pour certains mais cela n’enlève en rien à notre volonté de satisfaire tous les enfants invités par le comité d’organisation. L’année prochaine nous allons l’élargir davantage en invitant de grandes pointures de la musique et d’éminents comédiens pour l’animation de l’événement", a déclaré Serigne Mboup en ouvrant officiellement la cérémonie de remise des cadeaux.



Des offrandes répartis selon le quartier d’origine des heureux bénéficiaires « Nous avons tiré les leçons des éditions précédentes où il y a eu de nombreux cafouillages lors de la remise des cadeaux. Cette fois ci avec les cartons d’invitations où, le nom de l’enfant et son quartier d’origine étaient déclinés, la remise des cadeaux se fait dès l’entrée. Des innovations qui ont permis un gain de temps et d’aérer la cour centrale qui abrité la cérémonie officielle", a souligné Cheikh Tidiane Niang, le coordonnateur général du mouvement ‘’And Defar Kaolack ‘’ maitre d’œuvre .

Lors de cette manifestation Serigne Mboup a reçu l'ancien maire de Kaolack Khalifa Niass qui s'est engagé à soutenir le candidat du mouvement "And Defar Kaolack".











Abdoulaye Diallo







Accueil Envoyer à un ami Partager