FGI A COTE DES ASSUREURS : La valeur de l'avenir

Jeudi 27 Février 2025

Agréée seulement depuis janvier 2019 par l'AMF-UMOA (l'autorité des marchés financiers), FGI tisse, doucement mais sûrement sa toile autour de l'écosystème financier et particulièrement assuranciel de la sous-région africaine. Les compagnies d’assurance occupent une place de choix dans la clientèle de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) basée à Dakar, au Sénégal.



Un partenariat stratégique qui se traduit par des activités de conseils et de renforcement de capacité en gestion financière et d'optimisation de trésorerie. La restructuration de portefeuilles financiers des assureurs fait également partie de ses initiatives en faveur des compagnies d'assurance. Ainsi, lorsqu'une compagnie veut réduire la voilure (son exposition) en actions, ou encore remplacer des titres de longue maturité par des titres de court terme, FGI est là.



Cet accompagnement stratégique s'étend à l'obtention pour les sociétés, des ressources financières à travers la recherche de partenaires ou investisseurs financiers pour le compte des assureurs, selon leurs besoins de développement. C'est le cas également dans leur dynamique de respect des exigences de fonds propres ou de capital social imposées par la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA). Pour ce faire, FGI permet à ses clients comme les assureurs, d’intervenir sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et sur le marché monétaire de l’UMOA où elle est très active en matière de collecte de souscriptions pour les émissions du marché financier. Sa Directrice générale, Mme Astou Diop Sène, que nous avons rencontré dans son stand dans le cadre de l'Assemblée générale de la Fanaf, déplore quelque peu le contexte actuel du marché financier notamment les taux élevés, la situation économique actuelle du Sénégal ainsi que le tempo électoral en Côte d'ivoire, "qui font que les investisseurs sont un tout petit peu frileux, même si nous avons bon espoir que les choses vont se décanter", indique Mme Diop Sène.

Malgré tout, la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) fait des performances : "La capitalisation boursière augmentent et nous sommes à 11 000 milliards de FCfa de capitalisation et beaucoup de titres évoluent favorablement", souligne encore la Directrice générale de FGI Bourse.



Par ailleurs, l’expérience significative de ses collaborateurs en matière de collecte de souscriptions sur le marché financier, a conduit à mobiliser en moyenne 3 500 milliards FCFA sur les 05 dernières années, notamment sur les Emprunts souverains y compris les FCTC. Exemple, le véhicule de titrisation FCTC FS YAKAAR, une opportunité d’investissement offrant un rendement annuel attractif de 7,15%. La titrisation de créances a permis récemment d'enregistrer quelque 9,4 milliards FCFA de créances transformées en opportunités d’investissement.



FGI Bourse semble ainsi être une valeur qui a de l'avenir. En participant à la 49ème édition de l'Assemblée générale de la FANAF, cet évènement incontournable du secteur de l'assurance en Afrique, FGI Bourse saisit ainsi une opportunité stratégique pour échanger sur les évolutions du marché, les défis et les innovations du secteur.



A côté des assureurs réunis à la 49ème Assemblée générale de la FANAF (Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines) qui vient de baisser les rideaux à Marrakech (Maroc), la présence remarquée de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) FGI Bourse témoigne du caractère stratégique de son accompagnement.

