FIFA The Best 2019 : Les trois finalistes dévoilés

Lundi 2 Septembre 2019

La Fifa vient de publier la liste des 3 joueurs nommés pour le titre de « The Best », qui sacre le meilleur joueur de l’année selon l’instance dirigeante du football mondial. Comme l’Uefa, la Fifa a choisi le même trio de tête, à savoir Cristiano Ronaldo (Juventus), Virgil Van Dijk (Liverpool) et Lionel Messi (FC Barcelone).



Après avoir été zappé par l’Uefa lors de la sélection des 3 meilleurs joueurs d’Europe, le Sénégalais Sadio Mané est encore une fois « oublié », cette fois-ci, par la FIFA.



Champions d’Europe avec les Reds, co-meilleur buteur de la Premier League, finaliste de la CAN et 2e meilleur buteur en Angleterre sur l’année civile 2019, Sadio Mané avait pourtant de solides arguments pour faire partie du trio.



