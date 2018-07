FIFA: les nominés du meilleur entraîneur de l’année sont…

Onze entraîneurs figurent dans la liste de The Best Entraîneur FIFA pour le Football Masculin. Le lauréat de 2017, Zinédine Zidane, est à nouveau dans la course aux côtés de son ancien coéquipier Didier Deschamps, qui a mené les Bleus à la victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.



Les nominés



Massimiliano Allegri (ITA) – Juventus



Stanislav Cherchesov (RUS) – Équipe nationale de Russie



Zlatko Dalic (CRO) – Équipe nationale de Croatie



Didier Deschamps (FRA) – Équipe nationale de France



Pep Guardiola (ESP) – Manchester City



Jurgen Klopp (GER) – Liverpool



Roberto Martinez (ESP) – Équipe nationale de Belgique



Diego Simeone (ARG) – Atletico Madrid



Gareth Southgate (ENG) – Équipe nationale d’Angleterre



Ernesto Valverde (ESP) – FC Barcelone



Zinedine Zidane (FRA) – Real Madrid



Ces 11 noms ont été sélectionnés par un panel de FIFA Legends qui récompensent les succès enregistrés entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet 2018 inclus.



Vous pouvez participer et voter pour The Best dès maintenant !



Les votes des fans sera pris en compte à parts égales avec ceux des journalistes et ceux des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales.