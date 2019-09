FIMELA - Le maire plaide l'érection d'un lycée à Samba DIA

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Septembre 2019 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

A quelques semaines de la rentrée des classes le maire de Fimela Karim veut que le CEM de Samba dia soit érigé en lycée parcequ'il trouve inacceptable que dans une seule classe on y retrouve plus de 80 élèves qui s'assoient parfois à 4. Fort de ce constat, il invite les autorités académiques de la région de Fatick à apporter une solution à cette problématique qui peut avoir des conséquences sur les résultats scolaires.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos