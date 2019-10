FNCL : Wade vire Cheikh Tidiane Seck et Abdou Aziz Diop

Me Abdoulaye Wade poursuit sa purge au sein du Parti démocratique Sénégalais (Pds). Il vient de prendre une décision qui ne manquera de suscité des réactions. Il a mis fin aux fonctions de Dr Cheikh Tidiane Seck et d’Abdou Aziz Diop, respectivement président et secrétaire général de la Fédération nationale cadres libéraux. Ils sont remplacés respectivement par Lamine Ba et Saliou Sagna, selon note laquelle, Wade apprend que « les secrétaires généraux adjoints, le secrétaire national chargé des structures et de l’administration du parti sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera affichée dans chaque permanence du parti et diffusés par tous les moyens.»







