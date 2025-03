FORUM DE L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE : Une « fumée blanche » de 29 milliards de dollars

Sa 6ème édition qui s’est déroulée du 4 au 6 décembre 2024 dans les salons feutrés du Sofitel Jardin des Roses, à Rabat, au Maroc, n’a pas dérogé à la règle. En effet, quelque 2300 investisseurs et délégués de 83 pays y ont fait le déplacement soit une augmentation de 60% en termes de participations par rapport à l’édition précédente. « Africa is bankable », avait lancé Dr. Adesina Akinwumi, président de la BAD, initiatrice de l’évènement en 2018, à l’ouverture du Forum. L’Africa Investment Forum (AIF) est le lieu où les projets bancables en Afrique rencontrent les investisseurs, où les investisseurs rencontrent les chefs d’État et de gouvernement dans les boardrooms (salles de transactions) d’investissement, « où les investissements sont facilités, où les risques sont gérés et où les transactions sont conclues », avait encore souligné Dr. Adesina.



Le slogan semble avoir fait mouche puisque investisseurs et promoteurs de projets se sont réunis dans 41 boardrooms pour examiner, discuter et s’engager sur 37 projets d’investissement dans les domaines du transport, de l’électricité, de l’énergie, de l’agro-industrie, de l’industrie, de l’exploitation minière, des produits pharmaceutiques, du capital investissement, du tourisme, des infrastructures urbaines, entre autres.



Le projet qui a reçu le plus gros montant d’intérêts d’investissement est relatif au Programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieu rural, au Cameroun, qui a obtenu des engagements de l’ordre de 392 millions de dollars. Il vise à contribuer à l’amélioration du taux d’accès à l’eau potable dans les localités retenues et la pérennité, la gestion, la régularité du service de l’eau.



De nouveaux partenaires



Pour cette 6ème édition qui était placée sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure », elle avait « la particularité de se tenir dans le contexte spécial du 21ème anniversaire du Trône », comme l’avait fait remarquer Madame Nadia Fettah Alaoui, ministre marocaine de l’Economie et des finances en ouvrant officiellement le forum. En mettant ainsi les petits plats dans les grands, le royaume chérifien a servi de cadre fécond pour confirmer l’intérêt grandissant des capitaux privés qui se sont déjà illustrés en suscitant, depuis la création de l’AIF en 2018, quelque 180 milliards de dollars d’intérêts d’investissement.



Pour cette seule édition 2024, au bout de trois jours de transactions, les intentions d’investissements sont chiffrées au total à 29,2 milliards de dollars. « Un résultat vraiment exceptionnel », dira le président de la BAD qui, par ailleurs, a été nommé « Personnalité africaine de la décennie » pour son « leadership et son engagement exceptionnels en faveur de l’Afrique »,



Dans la foulée, M. Adesina a annoncé 15 nouveaux sponsors attendus l’année prochaine dont des banques, des assureurs et des agences de crédit à l’exportation en dehors d’autres entités qui ont déjà manifesté leur intérêt à se joindre au Forum en tant que nouveaux partenaires : « Nous sommes en train de devenir un mouvement mondial d’investissement pour l’Afrique », s’est-il félicité. L’AIF compte déjà huit partenaires fondateurs que sont Africa50, Afreximbank, l’Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque de commerce et de développement, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Leurs représentants ont réaffirmé, à la fin des travaux, leur volonté d’approfondir leur collaboration. Ils se sont également engagés à renforcer le pouvoir fédérateur de la plateforme, afin de mobiliser des investissements essentiels pour l’Afrique. L’événement, qui prend de plus en plus d’ampleur, s'impose comme un pilier majeur pour stimuler les investissements transformateurs sur le continent.



Dressant le bilan des succès et des défis auxquels le Forum a fait face ces cinq dernières années, les partenaires ont souligné notamment la préparation de projets bancables, la perception des risques du marché et le coût du capital. « L’Africa Investment Forum est un processus très structuré indique Admassu Tadesse. Il ne se limite pas aux Market Days. C’est toute une préparation qui aboutit aux Market Days », a expliqué président et directeur général de TDB (anciennement PTA Bank), la banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe.

Source : Les Market Days de l’Africa Investment Forum 2024 (AIF) 2024 qui se sont tenus du 4 au 6 décembre ont battu tous les records pour avoir réuni 2300 investisseurs et délégués de 83 pays à Rabat (Maroc), et qui au bout de trois jours de transactions, a affiché un total de 29,2 milliards de dollars en intentions d’investissements dans divers secteurs.Source : https://www.lejecos.com/FORUM-DE-L-INVESTISSEMENT-...

