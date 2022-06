Forum urbain mondial : Mamadou Diagne Sy Mbengue "vend" l'expertise de la SN HLM

Lors de cette rencontre le DG de la SN HLM a fait des interventions dans les foras et rencontre des partenaires techniques et financiers évoluant dans l'immobilier.Le directeur de la SN HLM est en train de franchir une étape supérieure de l’entreprise publique qui épouse l’ère du temps et montrer au monde entier l'expertise sénégalaise en matière d'habitat.



Pour rappel La 11ème édition du Forum Urbain Mondial (FUM) est organisée du 26 au 30 juin 2022 à Katowice, en Pologne sur le thème « Transformer nos villes pour un meilleur futur urbain ». Organisé par ONU-Habitat depuis 2002, le FUM est la principale conférence internationale sur le développement urbain permettant à une multitude d’acteurs de l’urbain (publics, privés, société civile, chercheurs et universitaires...) de partager leurs expériences.



Le thème du FUM fournira plus d'informations et de clarté sur l'avenir des villes en fonction des tendances, des défis et des opportunités existants, ainsi que des suggestions pour que les villes soient mieux préparées à faire face aux futures pandémies et à un large éventail d'autres chocs.