FRANCE : Décès d’un vendeur sénégalais renversé à Versailles par la police Les amis et la famille d’Ismaïla Bocar Deh se sont rassemblés pour prier pour la mémoire de cet homme de 60 ans. Ils s’interrogent sur les conditions de l’accident.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|



Journée de deuil et de tristesse, ce mercredi à Versailles, dans les rangs des vendeurs à la sauvette du château. Les amis et la sœur d’Ismaïla Bocar Deh, se sont réunis, en fin de matinée rue Carnot, sur les lieux de l’accident, afin de prier pour la mémoire de ce vendeur à la sauvette, renversé dimanche par un fourgon de la police alors qu’il tentait d’échapper aux fonctionnaires. Cet homme de 60 ans est mort, des suites de ses blessures, mardi soir à l’hôpital Pompidou (Paris XVe).

Dimanche dernier, il est midi, lorsque des fonctionnaires de police surprennent ce vendeur de tour Eiffel. Ce dernier était parvenu à leur échapper peu avant lors d’une opération de contrôle menée près du château. Le vendeur prend la fuite, poursuivi par deux fonctionnaires à pied qui courent chacun sur un trottoir. Le fuyard et un poursuivant traversent brusquement la rue alors que le fourgon de police arrive. Le conducteur freine mais ne peut pas l’éviter. La tête d’Ismaïla cogne le centre du capot. Et le policier qui est derrière ses talons, se fait rouler sur le pied.

« Mon frère a été tué par la police dans des conditions déplorables, s’indigne Aïssata, la sœur de la victime. Cela fait dix-huit ans qu’il vivait en France. Trop c’est trop ! Ce drame montre une nouvelle fois que nous vivons dans un pays à deux vitesses, où les droits de l’homme ne comptent que pour les Blancs ». Ismaïla Bocar Deh était originaire de Sinthiou Bamambé, une commune rurale du Sénégal où vivent toujours sa femme et ses huit enfants. Depuis peu, il habitait chez son frère à Mantes-la-Jolie. Ses camarades vendeurs à la sauvette précisent qu’il n’avait choisi de vendre des souvenirs aux touristes au château de Versailles que depuis deux ou trois mois. « Avant, il était à Cannes (Alpes-Maritimes) où il travaillait dans la restauration, raconte sa sœur, très en colère. C’était un homme sans histoire, un père de famille qui a été tué parce qu’il vendait des produits aux touristes. Il est mort alors qu’on ne fait rien aux voyous et aux malfaiteurs ».

Les collègues vendeurs remettent en question la thèse de la police. Ils soupçonnent un mauvais geste et gardent un amer souvenir du policier blessé à la jambe. « Devant le château, il nous avait maltraités en répétant qu’il faisait son travail, explique Abdou. Nous n’avons jamais de problème avec les policiers de Versailles. Ils nous connaissent tous. Quand ils nous arrêtent, ils nous donnent une amende et nous confisquent notre marchandise, sans difficulté. Mais le week-end ce sont d’autres équipes qui viennent au château et sont toujours tendues ».

La direction départementale de la Sécurité publique précise qu’une enquête judiciaire, menée par l’Inspection générale de la police nationale, a été ouverte par le parquet de Versailles pour faire toute la lumière sur cette affaire (voir encadré).

L’enquête portera sur le rôle du conducteur du fourgon dans la poursuite



L’enquête de l’IGPN aura notamment pour mission d’éclaircir un point capital : que faisait le fourgon si près du fuyard et des policiers à pied ? « En principe, le conducteur du fourgon doit rester en retrait, précise une source proche de l’affaire. Son rôle consiste à récupérer les fonctionnaires après la poursuite. » Le conducteur a expliqué, lors des auditions, que ce jour-là, il a roulé dans la rue sans vraiment suivre la poursuite. « Il roulait à 20 ou 30 km/h et le pavé était glissant, précise le délégué du syndicat Alliance Julien Le Cam. Notre collègue explique qu’il a été surpris par l’irruption de la victime et du policier devant ses roues. Pour nous, c’est un accident. Il n’y a aucun doute. Il n’a pris aucun risque et a respecté toutes les règles de sécurité ». Cyril Thiboust, délégué d’Unité SGP, est sur la même longueur d’ondes et révèle que deux témoins ont corroboré la version du conducteur.











www.wabitimrew.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook