FRANCE/SIGNALEMENT AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR : Les lobbies lgbt ciblent Serigne Modou Lô Ngabou et Mame Mactar Guèye "Après Serigne Modou Lô Ngabou, leader du mouvement religieux Safinatoul Amane, les lobbies lgbt français viennent de «signaler» au ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, dans le communiqué de presse ci-joint, le vice-président de l'Ong islamique Jamra , Mame Mactar Guèye. Il lui est reproché d'avoir «publiquement soutenu»* le premier nommé. Lequel est «coupable», à leurs yeux, d'avoir fait saisir, en septembre dernier, dans la ville Sainte de Touba 2.255 tenues vestimentaires indécentes, 3.164 paquets de cigarettes, et fait expulser de la Ville Sainte dix (10) homosexuels et seize (16) prostituées.



Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans leur communiqué de presse, en date du 29 novembre 2020, les lobbies lgbt français, qui qualifient Serigne Modou Lô Ngabou et Mame Mactar Guèye de «dirigeants extrémistes religieux», tout en les comparant aux «terroristes de Daesch ou de Al-Quaîda», ne demandent pas moins au ministre de l'Intérieur français que le chef de la «milice religieuse extrémiste de Touba», Serigne Modou Lô Ngabou, leader de Safinatoul Amane, ainsi que le vice-président de Jamra , qu'ils considèrent comme «sa vitrine associative», Mame Mactar Guèye, «fassent l'objet d'un signalement aux fins de leur non-admission au système d'information Schengen».

Lgbt -France demande au ministre de l'Intérieur de France de «veiller personnellement à ce que Serigne Modou Lô Ngabou et son soutien public Mame Mactar Guèye fassent l'objet d'une interdiction administrative du territoire, considérant que leur présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure".

Jamra

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos