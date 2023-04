FSBB/ Lettre d’invitation aux présidents de clubs D1: Crbs, Ubbs, Keur Maggny,, dénoncent...

Nous avons constaté ce matin avec étonnement, la transmission d'une lettre d’invitation aux Présidents de clubs de D1, estampillée Secrétariat général de la Fédération Sénégalaise de Basket et signée par Monsieur Ibrahima Niang, Secrétaire général adjoint sans la mention (P.O), pour un petit déjeuner dans un hôtel de la place, afin d’échanger sur les questions, relatives au basket-ball national si on se réfère au courrier.



Donc, les clubs de deuxième division et les autres clubs formateurs affiliés ne comptent que pour du beurre à ses yeux et ne sont utilisés que pour les élections .



Nous rappelons au président sortant et inéligible Babacar Ndiaye, que l’assemblée générale est le seul cadre formel d’expression des clubs et lui demandons d’organiser dans les plus brefs délais, l’assemblée générale d’informations pour valider les rapports de la saison 2021-2022.



Monsieur Babacar Ndiaye, président sortant et inéligible, prouve aux yeux de tous les Sénégalais, qu'il va poursuivre son agenda contre vents et marées, en défiant même l’autorité par ses agissements.



C'est maintenant que Monsieur Babacar Ndiaye, président sortant et inéligible, conscient de sa chute inéluctable, cherche des bouées de sauvetage, en s'accrochant aux manches des présidents de clubs déjà mal en point à cause d'une gestion calamiteuse des fonds de la Fédération très endettée vis-à-vis des acteurs et des clubs. On espère qu’il va éponger ses dettes qui concernent les primes aux vainqueurs, les indemnités de transfert et autres.



A ces chers présidents de club, dont l'honneur n'a d'égal que leur capacité à servir le Basket, nous vous conseillons de vous abstenir de cet abus de plus du président sortant et non éligible, qui ne cherche qu’à vous utiliser comme bouclier, car étant exclu des élections par l’article 10 de l’arrêté ministériel 12-529/ MEPJS du 31 août 1966 relatif aux comités directeurs des groupements sportifs. Nous rappelons que ce texte avait exclu le président sortant Baba Tandian, président sortant, des élections de 2015.



Nous tenons à préciser aussi, qu’en vertu de la hiérarchie des normes en droit, un arrêté ministériel est supérieur aux textes de la fédération et toute révision de statuts ou des autres textes organisant le fonctionnement des associations sportives, doit se faire en conformité avec les lois et règlements en vigueur.



Nous joignons au communiqué l’arrêté l’arrêté ministériel 12-529/ MEPJS du 31 août 1966 relatif aux comités directeurs des groupements sportifs et la lettre d’invitation.



Bonne fête de Korité

Deweneti



CRBS, UBBS, Keur MAGGNY