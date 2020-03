Fabrication de produits antiseptiques illégaux: 8 personnes arrêtées à Pikine par la police La police a arrêté 8 personnes pour fabrication de produits antiseptiques à Pikine. Le service de Commerce Intérieur départemental a démantelé l’usine clandestine en question. Il appelle les populations à plus de vigilance.



Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mars 2020 à 12:49

« Nous avons parmi les produits de prévention, les gels hydro-alcooliques qui sont actuellement commercialisés au niveau de la distribution. C’est l’occasion également pour certains malfaiteurs, d’introduire dans le marché des produits de très mauvaise qualité. Il s’agit d’une opération qui consiste à acheter au niveau du marché, des produits destinés à la chevelure qu’ils mélangent peut-être avec de l’eau pour avoir une solution, faisant croire qu’il s’agit de gel hydro-alcoolique », explique Khadim Ndiaye.



Selon lui, ces derniers n’ont pas de registre de commerce, ni d’autorisation et le mélange est artisanal. « Il n‘est pas conforme aux règles de qualité. Ils ont commis une infraction de tromperie sur l’origine du produit. Car celle-ci est destinée aux cheveux. Nous appelons la population à plus de vigilance », dit-il au micro de Walf radio.









