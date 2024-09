Fabrication de savon éclaircissant local : La faiblesse coupable de l'Etat !

Chaque jour, ces femmes dites « entrepreneures », occupent les réseaux sociaux pour faire des publicités de produits très dangereux du genre Sabou-Xessal (savons pour dépigmentation de la peau). Publiquement, elles ne s’en cachent pas ! Pour preuve, il arrive parfois que ces marchandes de la mort, filment leur industrie artisanale, où elles fabriquent les savons et les suppositoires avec des substances toxiques très dangereuses : hydroquinone, clobétasol, mercure, acide sulfurique et autres. Pis, dénonce un médecin-dermatologue contacté par « Le Témoin », certaines femmes commerçantes utilisent même de l’ammoniac en liquide, comme matière première.



« Vous savez, l’ammoniac est un produit très dangereux. En contact avec la peau, il provoque des rougeurs pouvant évoluer vers des brûlures graves. Ces produits dépigmentants sont à l’origine de nombreux cas de cancers cutanés ou cancers de la peau, avec un taux de mortalité très élevée. Dommage que l’Etat ne fait rien pour mettre hors d’état de nuire ces fabricantes de la mort. Alors que c’est un problème de santé publique ! Mais que font donc le Service d’hygiène et la Direction de la Santé publique ? », se demande notre spécialiste face à ce phénomène très préoccupant.













Le Témoin