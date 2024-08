Face à des créances colossales : La SNR lance une offensive pour recouvrer près de 1000 milliards de francs CFA

« Nous avons constaté un niveau alarmant de créances non recouvrées au Sénégal, avoisinant les 1000 milliards de francs CFA. Cette situation exige une réflexion approfondie pour la SNR, qui a également pour mission de contribuer à l’assainissement du secteur bancaire », a-t-il déclaré.



M. Ndiaye s'exprimait devant la presse à l'issue de sa visite de courtoisie auprès du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en préparation du grand Magal de Touba prévu ce vendredi.



Il a lancé un appel aux partenaires débiteurs, les invitant à soumettre des propositions de moratoires de paiement pour régulariser leurs dettes. Il a par ailleurs précisé que la SNR est en train de mettre en place des mécanismes visant à inciter les débiteurs à négocier ces moratoires, tout en soulignant l'importance des nouvelles approches qui seront adoptées pour améliorer l'efficacité de la structure.



« En effet, nous déployons actuellement des stratégies internes au niveau de l'organisation et des méthodes de travail, avec l'espoir que cette nouvelle orientation portera ses fruits », a-t-il affirmé avec insistance.



Enfin, selon toujours l’Agence, Babacar Ndiaye a annoncé que la SNR s'est engagée dans une phase de redressement stratégique, visant à renforcer son rôle dans l’assainissement du secteur bancaire sénégalais et à contribuer à la stabilité économique du pays.