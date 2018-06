Face-à-face : Khadim Bâ et Mansour Elimane Kane, deux visions opposées pour la SAR La Société africaine de raffinage (SAR) est au cœur d'un bras de fer entre Khadim Bâ, patron de Locafrique, et Mansour Elimane Kane, ministre sénégalais du Pétrole.

Tout a débuté par la révélation d’un contrat de 400 milliards de F CFA (610 millions d’euros), en cours d’exécution, signé en août 2017 sans appel d’offres par Oumar Diop, directeur général de la SAR, avec Oryx Energies. Entré au capital quelques jours auparavant en reprenant les parts du groupe saoudien Bin Laden, Khadim Bâ a immédiatement dénoncé les errements de la direction soutenue par Mansour Elimane Kane. Payées au-dessus du prix du marché, les livraisons de brut donneraient en outre lieu à d’importantes surfacturations.



Un dossier dans l’impasse



En avril, le financier a déposé deux plaintes, à Londres et à Dakar, afin que toute la lumière soit faite sur ce contrat. Le bras de fer



Ce dernier prévoit le transfert de 17 des 45 % du capital de la SAR détenus par Petrosen vers le groupe de Khadim Bâ en échange de l’apport de 70 millions d’euros pour financer le plan de développement de l’entreprise.



Tandis que le financement a été obtenu, les discussions entre les deux parties sont au point mort, explique l’homme d’affaires.

En cause, deux visions stratégiques antagonistes pour le futur de la SAR. Le ministre souhaite la construction immédiate d’une nouvelle raffinerie, quand le patron de Locafrique opte pour une extension de sa capacité de traitement (de 1,2 million à 2 millions de tonnes par an), avant d’envisager une nouvelle infrastructure d’ici à huit ans.



Contacté par JA, Mansour Elimane Kane a refusé de s’exprimer. Remonté jusqu’au président de la République, le dossier reste, pour le moment, dans l’impasse.













Jeune Afrique





