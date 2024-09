Face à la presse jeudi : Bassirou Diomaye Faye va dévoiler les conclusions du diagnostic national et lancer le plan Sénégal 2050 En respect de ses engagements envers le peuple sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa démarche de transparence et de responsabilité. Après avoir chargé le Premier ministre de conduire un état des lieux détaillé de la situation du pays, ce diagnostic exhaustif a été réalisé parallèlement à l’élaboration du nouveau cadre de référence économique, Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation. A suivre sur Leral TV, Bassirou Diomaye Faye va dévoiler les conclusions du diagnostic national et lancer le plan Sénégal 2050

Le processus, désormais achevé, a permis de révéler la situation actuelle du Sénégal, d'en analyser les conséquences et d’identifier les mesures correctives nécessaires pour redresser et stabiliser l’économie nationale. Le Gouvernement souhaite aujourd’hui partager les résultats de ce travail avec l’ensemble des citoyens.



Un communiqué parvenu au groupe Leral renseigne qu’un point de presse est prévu à cet effet le jeudi 26 septembre à 10h00, au 10e étage du building administratif Mamadou DIA. Cette rencontre marquera l’occasion pour les Sénégalaises et Sénégalais de découvrir les conclusions de ce diagnostic, les dysfonctionnements relevés, ainsi que les mesures de mitigation proposées face à cette situation héritée.



Ce point de presse précédera le lancement officiel, prévu pour le lundi 7 octobre 2024, du référentiel Sénégal 2050 – Agenda National de Transformation. Ce plan stratégique, porté par le Président Faye, ambitionne de transformer durablement l’économie sénégalaise et de bâtir un pays souverain, juste et prospère.



Le Gouvernement invite les médias, les acteurs de la société civile, ainsi que tous les citoyens à suivre cet événement important, qui traduit la volonté de gestion transparente et responsable au service de l’intérêt national.



