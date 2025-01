Face à un acharnement politicien : Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, exprime sa solidarité à Farba Ngom À l’instar de tous les démocrates du Sénégal, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, a tenu à exprimer une solidarité totale à l’endroit de Monsieur Farba Ngom. Ce dernier, selon lui, est victime d’un acharnement politicien orchestré par des forces cherchant à instrumentaliser les institutions, pour régler des différends personnels et politiques.

Aliou Sall déclare que cette démarche contre Farba Ngom, est une énième manifestation des dérives autoritaires et partisanes, dont le régime actuel s’est fait l’auteur, malgré ses quelques mois seulement d’exercice du pouvoir. Ce climat de persécution politique, souligne-t-il, représente une menace directe contre la paix et la stabilité du Sénégal, des valeurs chères à tous les Sénégalais.



L'ancien maire de Guédiawaye appelle ainsi tous les républicains à se mobiliser, pour dénoncer ces pratiques injustes et dangereuses. Il invite également les autorités actuelles à faire preuve de sérénité et de discernement, afin de ne pas fragiliser davantage la cohésion nationale.



Aliou Sall rappelle que la justice sénégalaise doit, plus que jamais, confirmer son indépendance et sa neutralité, pour garantir l’équilibre démocratique. " Il est temps de rappeler que la justice est le dernier rempart contre les abus de pouvoir ", conclut-il.



