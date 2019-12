Face au Doyen des juges: Dr Babacar Diop évoque le "droit à la marche" pour assumer

Docteur Babacar Diop, Malick Biaye et Ousmane Sarr, arrêtés devant le Palais de la République, ont été auditionnés dans le fond par le Doyen des juges ce mercredi 18 décembre. Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, ils ont tout assumé estimant que le droit à la marche est garanti par la Constitution.



Me Moussa Sarr, membre du pool d’avocats de Guy Marius Sagna, qui a été arrêté en même temps que le Dr Babacar Diop, s'est félicité du bon déroulement des interrogations. « Les auditions se sont passées dans d’excellentes conditions. Nos clients ont répondu à toutes les questions posées par le Doyen des juges d’instruction », s'est-il réjoui.



L’avocat qui n’a pas voulu entrer dans les détails des échanges, a soutenu que : « les auditions sont couvertes du sceau du secret de l’instruction. Par conséquent », se justifie-t-il, je ne peux pas dévoiler le contenu des échanges ».



La robe noire annonce que lui et les autres avocats vont déposer une demande de liberté provisoire après la fin des auditions pour toutes les huit (8) personnes arrêtées. À rappeler que l’activiste Guy Marius Sagna fera, lui aussi, face au Doyen des juges d'instruction, demain, jeudi 19 décembre.

