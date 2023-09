Face au mutisme étatique : Les travailleurs des collectivités territoriales décrètent une nouvelle grève de 5 jours à compter de lundi

«Face au mutisme déconcertant du gouvernement concernant la grève des travailleurs des collectivités territoriales pour laquelle, aucun mot n'a été touché lors du conseil des ministres d'hier, mercredi 13 septembre 2023, la colère desdits travailleurs est montée d'un cran. Ce gouvernement, beaucoup plus préoccupé par son agenda politique relatif aux élections présidentielles de 2024, adopte une posture regrettable et irresponsable qui pourrit la situation et inquiète sérieusement les populations, surtout à l'approche de l'ouverture prochaine de l'année scolaire 2023- 2024», laisse entendre l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales au sortir de l’évaluation de son plan d’action .



De la même manière, l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales se dit prête à aller au bout de sa logique et impute au gouvernement la responsabilité de tous les ennuis découlant de son mouvement d’humeur.



«Devant une telle situation, les travailleurs sont plus que déterminés à maintenir leur agenda social, et prennent l'opinion en témoin de ce mépris qui ne saurait être plus grand que l'attitude de ce gouvernement. Il ne semble accorder aucun intérêt aux préoccupations et besoins des populations qui souffrent depuis, des désagréments causés par ce mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national», prévient l’intersyndicale.

Tribune