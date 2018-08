Face aux attaques de son parti, Wade étale ses frustrations a l’internationale libérale

En tant que secrétaire général national du Pds, Wade assume ses responsa-bilités, en demandant aux siens de quitter l’Internationale libérale et de ma-nifester publiquement si celle-ci, maintient sa rencontre de Dakar. Dans sa lettre du 28 aout 2018, adressée au représentant du Pds à l’instance interna-tionale, le pape du libéralisme sénégalais dénonce l’attitude du « monde li-béral qui s’endort pendant qu’on torture des libéraux au Sénégal ».



Pour Wade, ce sera une fierté pour son parti de quitter l’internationale libérale qui n’a jamais levé le plus petit doigt face aux dérives du régime et de son leader, Macky Sall.



Les Echos