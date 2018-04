Face aux dérives de Macky Sall, Sidy Lamine Niasse dénonce le silence des chefs religieux Le Gamou de Kouthiery (Kaolack) a servi de tribune à Sidy Lamine Niasse pour s’offusquer des "dérives" du régime de Macky Sall. Cela l’agace d’autant plus que celles-ci se passent au nez et à la barbe des chefs religieux, réduits au silence par les avantages tirés du pouvoir, le prix du silence.



Le silence des porteurs de voix que sont les chefs religieux, face aux dérives du régime de Macky Sall, agace Sidy Lamine Niasse. En marge d‘une conférence religieuse au Gamou annuel de Kouthiery (département de Kaolack), le patron du groupe Walf s’est ému face à la passivité des chefs religieux.



Pour lui, ces derniers n’ont pas le droit de se taire, face aux dérives du régime en place. Il met ce silence sur le compte des privilèges obtenus du régime. Tout en précisant que ces privilèges ne peuvent pas cohabiter avec la vérité qui est au-dessus et qui finira par triompher. « C’est triste ! Tout le monde s’est tu. Personne ne réagit. Aucun guide religieux ne se prononce sur la situation actuelle du pays. Ils évoquent ce que le Président fait dans les foyers religieux comme la construction de grandes mosquées, de maisons, etc. Qu’il enlève tout cela. Nous sommes avec Dieu. Par ces procédés, il tente d’acheter leur conscience. Devant ces choses mondaines, seule la vérité triomphera. Tous les chefs religieux qui le laissent faire, un jour Dieu les punira », a lancé M. Niasse.









