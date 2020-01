Face to face avant la régularisation des combats : Le CNG oppose son véto Les promoteurs doivent trouver une nouvelle parade s’ils souhaitent organiser leur face à face d’avant combat. Le CNG a sorti une circulaire parvenue à notre redaction pour interdire les face to face d’un combat sans au préalable que les promoteurs le régularisent : «Nous constatons que des cérémonies de face-à-face sont organisés avant la régularisation des combats au CNG. Nous vous rappelons qu’aucune cérémonie de face-à-face ne doit être organisée avant la signature d’un avenant au CNG, ce qui signifie que les combats prévus ont déjà fait l’objet d’un contrat en bonne et due forme. De prendre toutes les dispositions pour le respect des règles», lot-on sur le communiqué. Les promoteurs sont prévenus.

