Facebook : Le compte de Aminata Touré piraté

Sur sa page Facebook, Mme Aminata Touré a annoncé être victime d’une usurpation d’identité, de la part d'une personne qui « veut nuire à son image ».



« Une personne malintentionnée utilise frauduleusement mon nom sur Facebook. Le plus grave, elle a sponsorisé de fausses informations pour tromper les internautes », a fait savoir l’ancienne Première ministre.



« Je voudrais encore une fois, préciser que mon compte officiel et certifié, est Aminata Touré. Vous pouvez faire la différence avec le badge bleu estampillé de Facebook », a indiqué Mimi Touré, qui invite les « internautes à plus de vigilance sur ces cas répétés d’usurpation ».













