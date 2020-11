Facilitation des échanges : Les chefs des douanes africaines s’engagent à mettre en œuvre les nouvelles directives

Selon un communiqué de presse, l’engagement a été pris lors d’une réunion virtuelle des directeurs généraux des douanes africains organisée par la Commission de l’Union africaine (Cua), affirmant que les solutions doivent être maintenues et améliorées après la crise.



La réunion a observé qu’en amplifiant les inefficacités transfrontalières de l’Afrique, la pandémie du virus corona offre une occasion de redynamiser les efforts visant à surmonter les défis de longue date en matière de facilitation des échanges.



Présentant les lignes directrices, Stephen Karingi, directeur de l’intégration régionale et du commerce de la Cea, déclare qu’elles sont conçues pour soutenir l’harmonisation inter-Cer des lignes directrices du Covid-19 et faire progresser la coordination et la mise en œuvre des lignes directrices communes.

Il déclare qu’elles seront présentées à tous les sous-comités pertinents de l’UA couvrant les douanes, les transports et les infrastructures, entre autres, pour examen en vue de leur adoption éventuelle.



« L’objectif est de mettre en place les lignes directrices continentales en début 2021 pour renforcer le début des échanges dans le cadre de la Zleca », déclare-t-il.



Les lignes directrices couvrent un certain nombre de nouvelles sous-sections pour répondre aux lacunes spécifiques des règles existantes, y compris la réglementation du commerce transfrontalier à petite échelle et du commerce transfrontalier par les pêcheurs, les considérations en matière de genre et le traitement des travailleurs essentiels, y compris les transports et travailleurs humanitaires.



Dans ses propres remarques, le directeur par intérim du commerce et de l’industrie de la Cua, Hussein Hassan, indique que la Commission s’est associée à la Cea et à l’Agence de développement de l’Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Auda-Nepad) pour élaborer les lignes directrices continentales sur la facilitation du commerce et des transports en vue de voir circuler les personnes, les biens et les services pendant la pandémie de Covid-19.



« Une fois en vigueur, les lignes directrices continentales garantiront une approche harmonisée visant à soutenir un commerce fluide et sûr en pleine pandémie, y compris le commerce de transit entre les CER », déclare M. Hassan.



Le secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes, Kunio Mikuriya, déclare que le Covid-19 a une influence négative significative sur les frontières et les opérations douanières, mais que l’Omd a agi rapidement pour relever ces défis et a fourni aux administrations douanières des conseils sur la manière de sauvegarder les chaînes d’approvisionnement mondiales.

