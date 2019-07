Faible mental des "Lions": Sebastien Migné ravale ses propos « Je n'ai pas parlé de mentalité sénégalaise. C'est un site qui a repris ça et cela a donné une polémique alors que j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Aliou. Je sais qu'il y a beaucoup de polémistes au Sénégal. En aucun cas, je ne me serai jamais permis de juger mon collègue et les Sénégalais que j'apprécie. Le débat est clos. Je ne me suis pas excusé auprès d'Aliou parce que je ne l'avais pas dit ». C’est ce qu’a dit Sébastien Migné, dans des propos rapportés par "Stades", avoir soutenu que les "Lions" sont faibles mentalement, avant la rencontre d’hier, entre le Kenya et le Sénégal (3-0).

